Чалов перечислил причины своей рекордной результативности

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свои рекордные показатели результативности в текущем сезоне.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперед.

Трудно анализировать, за счет чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, после 27 туров в активе Чалова 17 мячей.

ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и является главным претендентом на серебряные медали.