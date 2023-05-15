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«ПСЖ» рассматривает вариант обмена Неймара на игрока «Манчестер Сити»

Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
15 мая 2023 09:40
автор: Александр Поволоцкий

«ПСЖ» планирует избавиться от бразильского форварда команды Неймара.

Как сообщает Sports Zone, парижский клуб рассматривает два варианта расставания с 31-летним футболистом. «ПСЖ» готов расторгнуть соглашение с Неймаром. Контракт бразильца истекает летом 2025 года.

Также руководство французского клуба хочет предложить нападающего «Манчестер Сити» в обмен на Бернарду Силву, чтобы не платить за игрока сборной Португалии.

Кроме того, Неймара могут отдать в аренду как с правом выкупа, так и без него, а также рассмотреть вариант с продолжением выплаты зарплаты бразильцу.

источник: «Советский спорт»
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