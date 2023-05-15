Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, на что готов пойти клуб ради возвращения Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал приложить всевозможные усилия для возвращения в команду Лионеля Месси.

«Мы сделаем все возможное (чтобы он вернулся)», - приводит слова главы «сине-гранатовых» Relevo.

Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня 2023 года. Различные слухи отправляют аргентинца в «Барселону» или в Саудовскую Аравию, куда он уже летал якобы для проведения переговоров с одним из клубов.

В текущем сезоне Месси провел 38 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 20 мячей. В составе сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.

Накануне «Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно гарантировала себе чемпионский титул Ла Лиги.