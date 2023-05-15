Мюллер впервые отреагировал на слухи об уходе из «Баварии»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер впервые высказался относительно возможного ухода из мюнхенской команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний футболист может покинуть клуб, за который выступает с 2007 года.

«Наш разговор с руководством на неделе прошел в положительном ключе. Мы говорим об этом постоянно. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться. Я говорил, что правда хотел уйти в 2019 году? Да, но тогда была совершенно другая ситуация. У меня нет мыслей об уходе. Мы боремся за титул, моё сердце краснее красного», — цитирует Мюллера Bayern&Germany.

Вместе с «Баварией» игрок 11 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.