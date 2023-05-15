ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мюллер впервые отреагировал на слухи об уходе из «Баварии»

Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.
15 мая 2023 09:52
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Баварии» Томас Мюллер впервые высказался относительно возможного ухода из мюнхенской команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний футболист может покинуть клуб, за который выступает с 2007 года.

«Наш разговор с руководством на неделе прошел в положительном ключе. Мы говорим об этом постоянно. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться. Я говорил, что правда хотел уйти в 2019 году? Да, но тогда была совершенно другая ситуация. У меня нет мыслей об уходе. Мы боремся за титул, моё сердце краснее красного», — цитирует Мюллера Bayern&Germany.

Вместе с «Баварией» игрок 11 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

источник: Bayern&Germany
Евсеев отметил поддержку болельщиков «Факела»
Воронежцы выбрались из зоны переходных матчей.
15.05.2023 10:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Юран уверен, что «Пари НН» останется на следующий сеон в РПЛ
Специалист возглавил команду в начале апреля.
15.05.2023 10:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мюллер впервые отреагировал на слухи об уходе из «Баварии»
Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.
15.05.2023 09:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Вратарь «Торпедо» Бабурин сделал заявление на фоне постоянных пенальти в ворота команды
Автозаводцы официально вылетели из РПЛ.
15.05.2023 09:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» рассматривает вариант обмена Неймара на игрока «Манчестер Сити»
Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
15.05.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, на что готов пойти клуб ради возвращения Месси
Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, на что готов пойти клуб ради возвращения Месси
Каталонцы завоевали очередной чемпионский титул в Ла Лиге.
15.05.2023 09:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Чалов перечислил причины своей рекордной результативности
Чалов перечислил причины своей рекордной результативности
Форвард побил собственное достижение по количеству голов в одном сезоне.
15.05.2023 09:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гусев объяснил, почему поддерживает решение «Динамо» расстаться с Йокановичем
Гусев объяснил, почему поддерживает решение «Динамо» расстаться с Йокановичем
Серба уволили после разгромного поражения от «Ахмата».
15.05.2023 08:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Невзрачная игра и абсолютно непонятный тренер». Сафонов - об отставке Йокановича из «Динамо»
Специалист работал в команде с июня прошлого года.
15.05.2023 08:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика