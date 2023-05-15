Вратарь «Торпедо» Бабурин сделал заявление на фоне постоянных пенальти в ворота команды

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал частое назначение 11-метровых в ворота автозаводцев.

«Устал от частых пенальти в ворота «Торпедо». Не знаю, что с этим делать. Наверное, не надо ошибаться в простых ситуациях и нужно быть внимательнее в штрафной. Обсуждаем это с командой», - приводит слова вратаря «Чемпионат».

Напомним, накануне черно-белые потерпели разгромное поражение от ЦСКА со счетом 0:3 и официально лишились шансов сохранить прописку в РПЛ.

В текущем сезоне Бабурин провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 41 мяч, из них семь - с пенальти.