Юран уверен, что «Пари НН» останется на следующий сеон в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не сомневается, что клуб сохранит прописку в РПЛ.

Напомним, что накануне команда 53-летнего специалиста проиграла «Факелу» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России. «Пари НН» занимает 14-е место в таблице, набрав 23 очка.

«Нужно искать свои моменты. И у нас был отличный шанс, когда Гоцук пробил по пустым воротам, но игрок «Факела» вынес мяч буквально с «ленточки». Впереди три игры, и я ещё раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-Лиге. Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать» — цитирует Юрана пресс-служба «Пари НН».

Добавим, что нижегородской команде осталось сыграть против «Сочи» (дома), «Спартака» (в гостях) и «Химок» (дома).