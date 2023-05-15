Евсеев отметил поддержку болельщиков «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев отметил болельщиков своей команды, поблагодарив их за горячую поддержку.

«Что чувствую, когда болельщики «Факела» скандируют моё имя? На игре с «Ростовом» то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В матче 27-го тура РПЛ «Факел» на своем поле обыграл «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Роман Акбашев, реализовавший пенальти.

Воронежцы набрали 27 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов».

В следующем туре «Факел» 20 мая сыграет в гостях с московским «Локомотивом».