Клотет готов тренировать «Торпедо» в Первой лиге

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался относительно будущего Жозепа Клотета на посту наставника команды.

Напомним, что автозаводцы досрочно вылетели из РПЛ. «Торпедо» набрало всего 13 очков за 27 туров. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.

«Когда мы вели переговоры с Клотетом, он понимал, что команда идёт на вылет. Он выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ — сейчас ничего не изменилось. Мы сразу это обсуждали. «Торпедо» обязательно вернётся в РПЛ уже в следующем сезоне», — цитирует Савина «Чемпионат».

«Торпедо» вернулось в РПЛ после семилетнего перерыва перед сезоном-2022/2023, однако по итогам чемпионата вновь отправляется в Первую лигу.