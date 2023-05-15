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Форвард «Ахмата» отреагировал на информацию о своем возможном переходе в «Зенит»

Грозненцы претендуют на место в тройке по итогам сезона.
15 мая 2023 11:00
автор: Александр Шульгин

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о своем возможном переходе в питерский «Зенит».

«Этого же нет в реальности. В реальности мы - «Ахмат» - боремся за пятую строчку в РПЛ. И я счастлив в клубе», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, в своем последнем матче «Ахмат» на выезде разгромил московское «Динамо», а Конате стал автором одного из мячей.

После 27 туров грозненцы с 46 очками занимают пятое место в турнирной таблице, на четыре очка отставая от делящих третью строчку «Ростова» и московского «Спартака».

источник: «РБ-Спорт»
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