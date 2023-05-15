Мирзов рассказал, как ему удалось забить в ворота «Спартака» со штрафного

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал свой мяч в ворота московского «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ.

«Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со «Спартаком» получилось попасть. Раз в год удается забить», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Мирзова красно-белые ответили мячом Александра Соболева.

После 27 туров «Химки» с 18 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

«Спартак» с 50 очками расположился на четвертой позиции.