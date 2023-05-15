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Мирзов рассказал, как ему удалось забить в ворота «Спартака» со штрафного

Футболист огорчил свою бывшую команду.
15 мая 2023 11:29
автор: Александр Шульгин

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал свой мяч в ворота московского «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ.

«Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со «Спартаком» получилось попасть. Раз в год удается забить», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Мирзова красно-белые ответили мячом Александра Соболева.

После 27 туров «Химки» с 18 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

«Спартак» с 50 очками расположился на четвертой позиции.

источник: Чемпионат.com
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