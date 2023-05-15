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«Быстрый гол немного сказался на нас». Мендес - о победе ЦСКА над «Торпедо»

В следующем туре РПЛ армейцы в гостях сыграют со «Спартаком».
15 мая 2023 11:54
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался относительно результата матча его команды с «Торпедо» в рамках 27-го тура чемпионата России.

Напомним, что игра завершилась победой армейцев со счетом 3:0. После этой встречи «Торпедо» досрочно потеряло шансы остаться в лиге на следующий сезон.

«Быстрый гол в матче с «Торпедо» немного сказался на нас. По ходу игры мы смогли найти свою игру, что позволило одержать победу. Можно ли сказать, что это была лёгкая игра для нас? Думаю, что во втором тайме мы доминировали большую часть времени. Самое главное, что удалось одержать победу», — цитирует Мендеса «Чемпионат».

ЦСКА после 27 туров Российской Премьер-лиги располагается на второй позиции в турнирной таблице, набрав 54 очка.

источник: Чемпионат.com
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