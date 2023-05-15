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Квеквескири передал «привет» Юрану после победы «Факела» над «Пари НН»

Футболист и тренер работали вместе в одной команде.
15 мая 2023 12:03
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Факела» Ираклий Квеквескири поделился эмоциями от победы над «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу воронежского клуба. Автором единственного гола стал Роман Акбашев, реализовавший пенальти.

«Великолепные эмоции от игры. Не знаю, с чем связан такой результат. Главное, мы выиграли, это самое важное. Остальное – без разницы. Что думаю по поводу ухода Пятибратова? Это не ко мне вопросы. Что касается внутренней кухни, я не буду об этом говорить. Юрану привет», — цитирует Квеквескири «РБ-Спорт».

Отметим, что Ираклий и Сергей Юран работали вместе в «СКА-Хабаровске».

источник: «РБ-Спорт»
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