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Семин прокомментировал возможное назначение Николича в «Динамо» 

Бело-голубые находятся без тренера после отставки Славиши Йокановича.
15 мая 2023 12:09
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу того, что новым главным тренером «Динамо» может стать Марко Николич.

Отметим, что в воскресенье, 14 мая москвичи объявили об увольнении с руководящего поста команды Славиши Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ.

«Стоит напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич находится без работы с октября 2021 года после того, как покинул должность главного тренера «Локомотива». Под руководством 43-летнего серба московский клуб завоевал Кубок России в сезоне-2020/21, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Ранее он руководил Партизаном и Олимпией.

источник: «Спорт-Экспресс»
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