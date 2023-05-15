Семин прокомментировал возможное назначение Николича в «Динамо» 

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу того, что новым главным тренером «Динамо» может стать Марко Николич.

Отметим, что в воскресенье, 14 мая москвичи объявили об увольнении с руководящего поста команды Славиши Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ.

«Стоит напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич находится без работы с октября 2021 года после того, как покинул должность главного тренера «Локомотива». Под руководством 43-летнего серба московский клуб завоевал Кубок России в сезоне-2020/21, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Ранее он руководил Партизаном и Олимпией.