Голкипер «Ахмата» Шелия признался, что он расстроен отсутствием клубов РПЛ в еврокубках

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о лишенной возможности российских команд выступать в европейских клубных турнирах.

Отметим, что в данный момент «грозненцы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России (46 очков), что могло бы позволить команде завоевать путевку в еврокубки в том случае, если бы Россия не была отстранена от международных соревнований.

«Конечно, печально, что российские клубы не могут принимать участие в еврокубках. Досада от этого сейчас есть не только у «Ахмата», но и у всех команд, которые ведут борьбу за первые пять позиций в лиге. Но в настоящее время я не думаю об этом. Футболисты «Ахмата» — профессионалы, у которых есть задача побеждать в каждом матче», — приводит слова Шелии «Чемпионат».

Напомним, что в марте 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.