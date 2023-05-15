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Тюрпен стал главным арбитром ответного матча «Интера» и «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов

Параллельную игру 1/2 финала турнира между «Манчестер Сити» и «Реалом» рассудит Шимон Марчиняк.
Тюрпен стал главным арбитром ответного матча «Интера» и «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов
15 мая 2023 12:41
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Стали известные судейские бригады, которые обслужат ответные полуфинальным матчи Лиги чемпионов «Милан» – «Интер» и «Манчестер Сити» – «Реал». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Таким образом, главным судьей миланского дерби был назначен Клеман Тюрпен. Его помощниками станут Николя Дано и Бенжамен Паж. На месте резервного арбитра оказался Стефани Фраппар. За работу VAR будут отвечать Жером Брисар и его ассистент Бенуа Мийо.

Отметим, что на ответную встречу горожан с мадридским клубом назначены следующие рефери: Шимон Марчиняк (главный арбитр), Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (ассистенты судьи), Иштван Ковач (резервный арбитр), Томаш Квятковски (VAR), Бартош Франковски (AVAR).

Напомним, что ответная игра между «Миланом» и «Интером» состоится во вторник, 16 мая. Начало матча – 22:00 мск. В первой встрече сильнее оказались «нерадзурри», обыграв соперника со счетом 2:0.

«Манчестер Сити» примет на своем поле «Реал» в среду, 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1.

источник: UEFA (УЕФА)
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