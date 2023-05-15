Министр спорта Франции хочет наказывать футболистов за отказы от акций в поддержку ЛГБТ

Власти Франции хотят придумать новое наказание для футболистов.

Как сообщает Le Parisien, министр спорта страны Амели Удеа-Кастера предлагает подвергнуть санкциям противникам ЛГБТ-акции.

Напомним, что некоторые футболисты проигнорировали флешмобы национального первенства. Команды двух дивизионов должны были выйти на поле в футболках с символикой радуги. Пять уроженцев Африки отказались примать участие в играх.

«Сожалею, что у нас нет 100% футболистов, которые находят себя в этом послании о недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда поощряла уважение к другим, к правам человека. Клубы должны вести диалог с игроками и применить санкции», — заявила Удеа-Кастера.

Добавим, что матчи пропустили игроки «Генгама» и «Тулузы».