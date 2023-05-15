Чалов и еще два футболиста ЦСКА вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Известный статистический портал WhoScored определился с символической сборной по итогам 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что лучшим игроком 27-го тура РПЛ признали форварда ЦСКА Федора Чалова, который отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом в очной встрече против «Торпедо» (3:0).

В списке лучших футболистов оказались сразу пять игроков «Ахмата», три представителя из стана красно-синих, а также в сборную попали по одному игроку из «Сочи», «Химок» и «Спартака».

Полноценная символическая сборная 27-го тура чемпионата России выглядит следующим образом:

Вратарь: Георги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Виллиан Роша (ЦСКА), Лео Андраде («Химки»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Полузащитники: Нене Гбамбле («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА), Мохамед Конате («Ахмат»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Мохамед Конате («Ахмат»), Фёдор Чалов (ЦСКА).