Из «Крыльев Советов» летом могут уйти шесть игроков, включая Ломаева

Стали известны имена футболистов «Крыльев Советов», которые могут покинуть самарский клуб по окончании сезона.

Как сообщает «Чемпионат», из команды уйдут вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и форвард Владислав Шитов.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть – «Рубин», – приводит «Чемпионат» слова своего источника.

Добавим, что «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице и находятся в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ. От идущего 12-м «Факела», самарский клуб отстает на одно очко.