Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ 

Нападающий «Зенита» Малком отправился в Бразилию за три тура до конца нынешнего сезона в РПЛ.

Отметим, что 26-летний игрок сине-бело-голубых в своих соцсетях опубликовал фотографию с друзьями из Парижа, откуда в скором времени отправится на родину, отпраздновать рождение сына Габриэла.

Добавим, что «Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство России кряду после победы над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ со счетом 3:2.

В текущем сезоне Малком в составе питерского клуба отличился 23-я голами в Российской-Премьер-Лиге. Чтобы превзойти рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в чемпионате бразильскому футболисту оставалось забить два гола.