ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ 

Бразильский форвард «Зенита» лишился возможности превзойти рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в чемпионате.
Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ 
15 мая 2023 13:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком отправился в Бразилию за три тура до конца нынешнего сезона в РПЛ.

Отметим, что 26-летний игрок сине-бело-голубых в своих соцсетях опубликовал фотографию с друзьями из Парижа, откуда в скором времени отправится на родину, отпраздновать рождение сына Габриэла.

Добавим, что «Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство России кряду после победы над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ со счетом 3:2.

В текущем сезоне Малком в составе питерского клуба отличился 23-я голами в Российской-Премьер-Лиге. Чтобы превзойти рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в чемпионате бразильскому футболисту оставалось забить два гола.

Ловчев заявил, что Клотет и Йоканович не превосходят российских тренеров в классе 
По мнению 74-летнего специалиста, клубы РПЛ часто рассматривают на должность наставников сомнительные кандидатуры.
15.05.2023 13:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Байер» объявил о трансфере Гримальдо
«Байер» объявил о трансфере Гримальдо
Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
15.05.2023 13:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Из «Крыльев Советов» летом могут уйти шесть игроков, включая Ломаева
Клуб пока не обеспечил себе участие в следующем сезоне РПЛ.
15.05.2023 13:09
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ 
Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ 
Бразильский форвард «Зенита» лишился возможности превзойти рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в чемпионате.
15.05.2023 13:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Министр спорта Франции хочет наказывать футболистов за отказы от акций в поддержку ЛГБТ
Ранее в НХЛ задумались о пересмотре проведения мероприятий.
15.05.2023 12:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Чалов и еще два футболиста ЦСКА вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored
Чалов и еще два футболиста ЦСКА вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored
25-летний форвард армейцев стал лучшим игроком прошедшего тура чемпионата.
15.05.2023 12:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тюрпен стал главным арбитром ответного матча «Интера» и «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов
Тюрпен стал главным арбитром ответного матча «Интера» и «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов
Параллельную игру 1/2 финала турнира между «Манчестер Сити» и «Реалом» рассудит Шимон Марчиняк.
15.05.2023 12:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипер «Ахмата» Шелия признался, что он расстроен отсутствием клубов РПЛ в еврокубках
Весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров. 
15.05.2023 12:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семин прокомментировал возможное назначение Николича в «Динамо» 
Бело-голубые находятся без тренера после отставки Славиши Йокановича.
15.05.2023 12:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика