«Байер» объявил о трансфере Гримальдо

«Байер» объявил о подписании контракта с защитником «Байера» Алексом Гримальдо.

Как сообщает пресс-служба клуба из Германии, соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года. Гримальдо перешел в «Байер» на правах свободного агента.

Ранее защитник успешно прошел медосмотр в леверкузенской команде.

Добавим, что Алекс выступал за «Бенфику» с января 2016 года. В текущем сезоне Гримальдо забил семь голов и отдал 15 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.