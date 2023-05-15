Ловчев заявил, что Клотет и Йоканович не превосходят российских тренеров в классе 

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал работу иностранных специалистов в чемпионате России. Речь идет о бывшем главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче и испанце Жозепе Клотете, руководящим «Торпедо».

«Йоканович год отработал и завалил работу. «Торпедо» взяло Клотета, который вылетел, — да, шансов изначально было мало, но вылет получился скандальным. Чем эти специалисты лучше тех, кто у нас есть на своем тренерском рынке? Раз за разом читаю, что в Англии есть какие-то качественные критерии на игроков. Не знаю, есть ли на тренеров, но мне кажется, что мы стали брать людей довольно спорных. И время показывает, что они несостоятельны в нашей лиге», – заявил Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в воскресенье, 14 мая «Динамо» объявило об отставке с поста главного тренера команды Славиши Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ.

«Торпедо» вылетело из высшего российского дивизиона за три тура до конца чемпионата.