«Уфа» рискует потерять профессиональный статус  

«Уфа» может лишиться профессионального статуса в скором времени. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, 15 мая, на прошедшем заседании комиссии РФС по поводу получения лицензий российскими командами, уфимцам не удалось предоставить финансовые гарантии на следующий сезон. Сообщается, что вопрос о лицензировании команды отложен до 22 мая.

Ранее сообщалось, что уфимский клуб имеет большие финансовые проблемы.

Добавим, что в том случае, если «Уфа» не будет способна подтвердить свой финансовый бюджет на сезон сезон-2023/2024., а также не гарантирует себе экономическую стабильность, то команда потеряет профессиональный статус.

В настоящее время Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 29 очков.