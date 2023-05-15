Лапорта высказался о возможном переходе Месси в «Аль-Хиляль»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что он не беспокоится по поводу того, что «Аль-Хиляль» может перехватить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси у каталонского клуба.

«Я провел беседу с Лео, мы возобновили отношения. Это был приятный разговор. Предложение «Аль-Хиляля»? «Барселона» — это «Барселона». Этот клуб способен конкурировать со всеми. В Саудовской Аравии делают хорошую работу, инвестируют большие деньги в футбол… Но я продолжаю настаивать, что «Барселона» — дом Месси. Мы хотим, чтобы он вернулся», — приводит слова Лапорты TV3.

Ранее сообщалось, что саудовская команда сделала предложение 35-летнего игроку, предложив ему зарплату в размере 400 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы после чего он перешел на правах свободного агента в «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом. В текущем сезоне за красно-синих он сыграл 38 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.