Спаллетти поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с очередным чемпионством в РПЛ.

Отметим, что сине-бело-голубые стали досрочными обладателями трофея после домашней победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» — чемпионы вдвойне! Мы любим одинаковые вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета и нам и «Зениту» нравится выигрывать титулы. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю игроков и всю команду «Зенита»! Я вас люблю!», – заявил Спаллетти на видео, опубликованным пресс-службой питерцев.

Добавим, что Спаллетти вместе с «Наполи» также досрочно стали чемпионами Италии. Для неаполитанцев это стало первым чемпионством команды за последние 33 года.

Напомним, что будучи главным тренером «Зенита» 64-летний итальянец дважды завоевывал титул РПЛ, становился победителем Кубка и Суперкубка России.