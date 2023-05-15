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Непомнящий назвал сборную Камеруна достойным соперником для России 

Национальные команды могут встретиться 15 июня в Москве.
15 мая 2023 14:41
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнением по поводу того, что сборная России может провести товарищеский матч против национальной команды Камеруна.

Отметим, что 79-летний специалист руководил африканской сборной с 1988 по 1990 годы.

«Отличная идея! Сборная Камеруна — достойный соперник для нас. Оценить состояние их команды я не могу, потому что после чемпионата мира я о них не слышал. Не знаю, какая у них подготовка и удастся ли им укомплектоваться оптимальным составом. Но их игроки выступают в большинстве своем в Европе, и в серьезных командах. Это серьезный раздражитель, поэтому нужно серьезно подготовиться к этой встрече», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что подопечные Валерия Карпина могут провести контрольную встречу со сборной Камеруна в Москве, 15 июня.

Напомним, что с весны прошлого года российские команды и сборные отстранены от международных соревнований.

источник: «Спорт-Экспресс»
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