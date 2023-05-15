Непомнящий назвал сборную Камеруна достойным соперником для России 

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнением по поводу того, что сборная России может провести товарищеский матч против национальной команды Камеруна.

Отметим, что 79-летний специалист руководил африканской сборной с 1988 по 1990 годы.

«Отличная идея! Сборная Камеруна — достойный соперник для нас. Оценить состояние их команды я не могу, потому что после чемпионата мира я о них не слышал. Не знаю, какая у них подготовка и удастся ли им укомплектоваться оптимальным составом. Но их игроки выступают в большинстве своем в Европе, и в серьезных командах. Это серьезный раздражитель, поэтому нужно серьезно подготовиться к этой встрече», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что подопечные Валерия Карпина могут провести контрольную встречу со сборной Камеруна в Москве, 15 июня.

Напомним, что с весны прошлого года российские команды и сборные отстранены от международных соревнований.