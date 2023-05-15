«Сборная должна существовать». Газзаев — о возможном матче между Россией и Камеруном

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отреагировал на новость о возможном товарищеском матче в июне.

Ранее стало известно, что подопечные Валерий Карпина могут сыграть 15 июня с Камеруном. Проведение игры запланировано на стадионе «Лужники».

«Считаю, что сборная России должна существовать, жить и готовиться. Мы не всегда будем находиться в изоляции. Нужно находить больше спарринг-партнеров, с кем можно было проводить матчи. Камерун — это участник последнего чемпионата мира. Это хороший соперник для нас», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Газзаева.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России от участия во всех соревнованиях, подконтрольных организациям.