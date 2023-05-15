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В «Уфе» сообщили, что клуб действительно может потерять профессиональный статус 

Ранее руководству «горожан» не удалось предоставить финансовые гарантии на следующей сезон. 
15 мая 2023 14:55
автор: Глеб Шевяков

В «Уфе» подтвердили информацию о том, что команда рискует лишиться профессионального статуса.

Отметим, что на прошедшем заседании РФС о лицензировании клубов, башкирская команда не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24.

«Да, это так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии удалось реализовать, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса», — приводит заявление пресс-службы уфимцев «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящее время «Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 29 очков после 31 проведенного матча. В прошлом году команда потеряла прописку в РПЛ, вылетев в стыковых матчах от «Оренбурга».

источник: «Спорт-Экспресс»
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