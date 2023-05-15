Андрей Кобелев: отставка Йокановича не стала для меня неожиданностью

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на отставку главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

Руководство клуба объявило о своем решении после матча с «Ахматом».

«Было понятно, что после того, как команда вылетела из Кубка России и практически лишилась шансов на попадание в тройку РПЛ, последуют какие-то выводы. Тем более все эти результаты случились в год 100-летия клуба. Поэтому отставка Йокановича не стала для меня неожиданностью», – цитирует Кобелева «Чемпионат».

Добавим, что на данный момент «Динамо» занимает седьмое место в таблице чемпионата России.