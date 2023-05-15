Нападающий «Нанта» объяснил, почему не стал принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ

Египетский форвард «Нанта» Мустафа Мохамед рассказал, почему не принимал участия в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (0:0).

Напомним, что команды вышли на поле с радужными номерами на форме в поддержку ЛГБТ.

«Не хочу вступать в полемику, но обязан высказать свою позицию. Уважать разнообразие — значит проявлять уважение к другому, уважение к себе, уважение к чему-то общему и к чему-то иному. Учитывая мои корни, мою культуру, важность моей веры и убеждений, для меня было невозможно участие в этом матче», — написал Мохамед на своей странице в соцсети.

Ранее министр спорта Франции предложила наказывать футболистов, которые не хотят участвовать в подобных мероприятиях.