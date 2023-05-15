«Защищал цвета великого клуба». Халк поздравил «Зенит» с очередным чемпионством

Экс-форвард «Зенита» Халк поздравил клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством в РПЛ.

Напомним, что сине-бело-голубые досрочно оформили победы после игры 26-го тура со «Спартаком». Команда Сергея Семака со счетом 3:2 и в девятый раз в истории стала чемпионом России.

«Счастлив, что в жизни мне выпала возможность защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я храню в своем сердце. Мои поздравления всем вам! Обнимаю и целую! Очень скучаю! Давай, «Зенит», — заявил Халк в обращении, которое разместила пресс-службы клуба.

Добавим, что Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы.

Сейчас бразилец играет за «Атлетико Минейро». Он провел 24 матча, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.