Алпатов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

«Динамо» определилось с временным главным тренером команды. Исполнять обязанности наставника московского клуба будет Павел Алпатов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 14 мая «динамики» потерпели разгромное поражение от «Ахмата» в матче РПЛ, после чего Славиша Йоканович был уволен с поста наставника клуба.

По информации источника, о назначении Алпатова было объявлено на базе в Новогорске. Сообщается, что 32-летний специалист провел первую тренировку с бело-голубыми, ассистентами которого стали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физической подготовке Иван Карандашов.

Добавим, что Алпатов является воспитанником академии «Динамо» и выступал в качестве футболиста за дубль москвичей. С осени 2020 года входит в тренерский штаб основной команды, вел совместную работу с Сандро Шварцем и Славишей Йокановичем.