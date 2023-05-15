Семин уверен, что работа Йокановича в «Динамо» негативно отразилась на Захаряне 

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предположил, что слабая игра полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна связана с руководством Славиши Йокановича на должности главного тренера команды.

«Нельзя говорить, что Захарян провел плохой сезон. Просто от него ждали большего, как и от всех футболистов «Динамо». В регрессе Арсена есть вина их бывшего главного тренера», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне в составе московского клуба он принял участие в 34-х матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и отдал семь ассистов.