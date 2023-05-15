ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семин уверен, что работа Йокановича в «Динамо» негативно отразилась на Захаряне 

По мнению 76-летнего специалиста, экс-наставник бело-голубых виноват в неудачном выступлении российского полузащитника в нынешнем сезоне.
15 мая 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предположил, что слабая игра полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна связана с руководством Славиши Йокановича на должности главного тренера команды.

«Нельзя говорить, что Захарян провел плохой сезон. Просто от него ждали большего, как и от всех футболистов «Динамо». В регрессе Арсена есть вина их бывшего главного тренера», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне в составе московского клуба он принял участие в 34-х матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и отдал семь ассистов.

источник: «РБ-Спорт»
Малком покинул Россию с разрешения «Зенита» 
Бразильский форвард отправился в родную страну к семье и новорожденному сыну.
15.05.2023 16:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, когда Николич прибудет в Москву на переговоры с «Динамо»
Стало известно, когда Николич прибудет в Москву на переговоры с «Динамо»
Ранее сообщалось специалист возглавит московский клуб.
15.05.2023 16:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Семин уверен, что работа Йокановича в «Динамо» негативно отразилась на Захаряне 
По мнению 76-летнего специалиста, экс-наставник бело-голубых виноват в неудачном выступлении российского полузащитника в нынешнем сезоне.
15.05.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Защищал цвета великого клуба». Халк поздравил «Зенит» с очередным чемпионством
Бразилец становился победителем турнира в сезоне-2014/2015.
15.05.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Алпатов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Алпатов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
32-летний специалист будет руководить бело-голубыми после увольнения Славиши Йокановича.
15.05.2023 15:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Нанта» объяснил, почему не стал принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ
Мероприятия прошли накануне в двух французских лигах.
15.05.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Кобелев: отставка Йокановича не стала для меня неожиданностью
Клуб не смог стать победителем турниров в юбилейный год.
15.05.2023 15:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дортмундская «Боруссия» не получала предложения от «Реала» по трансферу Беллингема 
Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель заявил, что в клуб не обращались представители мадридской команды.
15.05.2023 15:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сборная должна существовать». Газзаев — о возможном матче между Россией и Камеруном
Переговоры между федерациями находятся на финальной стадии.
15.05.2023 15:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика