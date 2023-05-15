Малком покинул Россию с разрешения «Зенита» 

Агент нападающего «Зенита» Малкома, Луис Фернандо Гарсия сообщил, что отъезд его клиента из России был согласован с питерской командой.

Отметим, что накануне 26-летний игрок сине-бело-голубых находился в Париже, откуда должен вылететь в Бразилию на встречу со своей возлюбленной, которая недавно родила футболисту сына по имени Габриэл.

«Все было скоординировано», — приводит слова футбольного агента ТАСС.

Добавим, что выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он отыграл 33 встречи, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ петербуржцы одержали победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стали чемпионами России.