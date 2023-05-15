Агент Мендеса рассказал о настрое игрока ЦСКА на матч против «Спартака»

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о настрое своего клиента на матч 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Мендес понимает всю важность этого матча. В Чили он регулярно принимал участие в классико против «Палестины», этот матч еще называют «дерби диаспор», поэтому Виктор знает, что такое принципиальные противостояния, - приводит слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что встреча между командами состоится 21 мая в Москве на стадионе «Отктрытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.