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Гбамбле заявил, что «Ахмат» собирается соперничать с «Зенитом» в следующем сезоне 

В данный момент грозненский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
15 мая 2023 17:18
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле подвел итоги встречи 27-го тура чемпионата России, в котором его команда одержала разгромную победу над «Динамо» (3:0), а также рассказал, что «грозненцы» будут противостоять «Зениту» в следующем сезоне РПЛ.

«Мы приехали на игру с «Динамо», чтобы сразиться. Мы отдали всё, чтобы выиграть. Мы хотим продолжать в таком же духе до самого конца. Мы хотим большего, рассчитывает зацепить за третье, четвертое места в таблице. А в следующем году нам надо бороться с «Зенитом». Это наша цель», — приводит слова Гбамбле Metaratings.ru.

Добавим, что после 27 прошедших туров в чемпионате России «Ахмат» идет на пятой позиции, набрав 46 очков после 27-и проведенных встреч.

Гбамбле выступает за клуб из Грозного с января 2023 года, за который провел четыре игры и забил один гол.

источник: Metaratings.ru
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