В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Дзюбе

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на информацию о том, что казанский клуб готов предложить нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.

«Даже намека не было на такой разговор в клубе. Откуда такая информация? Кто распространяет это, наверное, знает больше, чем сотрудники клуба, ха-ха», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.