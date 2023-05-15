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В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Дзюбе

Ранее сообщалось, что казанский клуб готов платить игроку 1,5 миллиона евро в год.
15 мая 2023 17:27
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на информацию о том, что казанский клуб готов предложить нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.

«Даже намека не было на такой разговор в клубе. Откуда такая информация? Кто распространяет это, наверное, знает больше, чем сотрудники клуба, ха-ха», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: Sport24.ru
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