«Локомотив» в ближайшее время может продлить контракт с Камано 

Руководство «Локомотива» планирует продлить трудовое соглашение с форвардом команды Франсуа Камано. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, стороны в настоящее время близки к продлению контракта. Нынешний договор 27-летнего футболиста с красно-зелеными истекает в конце сезона-2022/2023.

Прошедшей зимой гвинеец был намерен покинуть московский клуб, однако назначение Михаила Галактионова на должность главного тренера команды поменяло решение нападающего.

Напомним, что Камано присоединился к «Локомотиву» в августе 2020 года. В текущем сезоне за москвичей он отыграл 35 матчей, отличился шестью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.