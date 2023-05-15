Радимов рассказал, кого считает лучшим игроком в текущем сезоне РПЛ 

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу того, кто стал лучшим футболистом РПЛ и главным разочарованием лиги в сезоне-2022/23.

«Лучшим игроком назову Малкома, так как тут вообще без вариантов. А вот Агаларов разочаровал. В прошлом сезоне он являлся лучшим бомбардиром чемпионата, перешел в «Ахмат» и вдруг резко скис. В стартовый состав не проходит, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо», – приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Зенита» Малком провел 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. На счету Гамида Агаларова за «Ахмат» – 26 проведенных встреч, четыре забитых мяча и три ассиста.