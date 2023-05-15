«Боруссия» планирует продлить контракт с Хуммельсом

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением относительно будущего защитника клуба Матса Хуммельса.

«Мы хотим продлить контракт с Хуммельсом. Он это знает, и он также знает, что нам нужно решение от него в ближайшее время - желательно до конца сезона», - приводит слова функционера GGFN.

Добавим, что в нынешнем сезоне в активе футболиста 36 матчей за «шмелей» во всех турнирах и один забитый мяч.

К слову, действующее соглашение игрока с дортмундским клубом рассчитано до лета этого года. По ценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость немца составляет 6,5 миллиона евро.