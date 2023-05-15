Степашин признался, что ему стыдно за результаты «Динамо» в нынешнем сезоне

Экс-премьер-министр РФ, член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что клуб был в состоянии показать лучший результат в этом сезоне.

«Так, как играли последние два-три матча, играть нельзя. Это совершенно очевидно. Почему и досрочный уход тренера. Стыдно, что мы так заканчиваем этот сезон. Так плохо мы уже давно не играли», - приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Напомним, что в 27-м туре чемпионата России бело-голубы уступили «Ахмату» (0:3). Затем клуб принял решение уволить главного тренера команды Славишу Йокановича. В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают седьмую позицию.