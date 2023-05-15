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Геркус ответит Савину, почему «Торпедо» отказалось подписывать Дзюбу

В январе 34-летний форвард мог заключить контракт с автозаводцами, однако руководство команды приняло решение отказаться от футболиста.
15 мая 2023 18:08
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, почему московский клуб не подписал российского нападающего Артему Дзюбу и отметил, что нынешнему руководителю команды Ярославу Савину не достает опыта, чтобы разобраться в этом вопросе.

«Ярослав в футболе человек новый, неопытный, работает мало и времени почитать устав «Торпедо» у него, вероятно, не было. Все сделки в «Торпедо» визируются советом директоров, все трансферы проходили еще и через трансферный комитет. Решение по Дзюбе и всем остальным футболистам принимается советом директоров. Конкретно по Артему есть письменное решение о запрете заключения данного соглашения от исполняющего обязанности председателя совета директоров Анатолия Ходоровского и нового главы совета директоров Леонида Юхневича», – приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, что после проваленной сделки с «Торпедо», в феврале 2023 года Артем Дзюба присоединился к другой московской команде, «Локомотиву», за который провел 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

«Торпедо» после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура РПЛ лишилось математических шансов остаться в Российской-Премьер Лиге на будущий сезон.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Геркус ответит Савину, почему «Торпедо» отказалось подписывать Дзюбу
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