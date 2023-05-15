Ковачич намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно. Хорват хочет перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, в услугах 29-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер небесно-голубых Пеп Гвардиола. Сообщается, что игрок «пенсионеров» не против перейти в стан «горожан», так как его привлекает возможность поработать под руководством испанского специалиста.

На хорватского хавбека также претендует «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Ковачич выступает за «Челси» с 2018 года. С тех пор за лондонский клуб он провел 220 матчей, забил шесть голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с синими рассчитан до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.