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«Бавария» и «Боруссия» поспорят за полузащитника «Аякса» Альвареса 

Амстердамская команда обозначила ценник на мексиканца в размере 35 миллионов евро.
15 мая 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Баварии» и дортмундской «Боруссии» рассматривают возможность приобретения хавбека «Аякса» Эдсона Альвареса. Об этом сообщает Sport1.de.

Как утверждает источник, интерес к 25-летнему футболисту сохраняет главный тренер мюнхенцев Томас Тухель, который хотел видеть полузащитника в своей команде будучи наставником «Челси» прошлым летом.

Сообщается, что «Аяксиды» могут расстаться с мексиканским игроком не менее, чем за 35 миллионов евро. «Боруссия» рассчитывает побороться за футболиста с «красными» и уже связалась с агентами хавбека.

Напомним, что Альварес присоединился к «Аяксу» летом 2019 года. В текущем сезоне в составе нидерландского клуба он принял участие в 41-м матче, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

источник: SPORT1.de
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