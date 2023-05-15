Николич отказался от самой высокой зарплаты в истории «Партизана» ради переезда в Россию

Главный тренер сербских «Радничков» Дмитрий Чернышов отреагировал на информацию о том, что Марко Николич может возглавить московское «Динамо».

«Недавно «Партизан» снова звал работать Николича. Ему предлагали самую большую зарплату за историю клуба, но он отказался», - приводит слова специалиста «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что Николич прибудет в Москву на переговоры с руководством столичного «Динамо» 22 мая. Наставник пообщается с боссами бело-голубых, осмотрит базу команды и стадион.

Накануне «Динамо» уволило Славишу Йокановича из-за неудовлетворительных результатов. Москвичи располагаются на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 42 очка.