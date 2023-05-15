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Агент Сафонов оценил шансы Дзюбы перейти в «Рубин»

Ранее сообщалось, что казанский клуб готов платить игроку 1,5 миллиона евро в год.
15 мая 2023 20:02
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюб может перейти в «Рубин».

Ранее сообщалось казанский клуб готов предложить форварду контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.

«Дзюба тоже должен понимать, что «Локомотив» будет в следующем сезоне бороться за медали, а «Рубин» - за середину. У него возраст, он живет в Москве. Тут все будет уже от него зависеть», - приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: «Спорт день за днем»
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