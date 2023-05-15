Тренер «Милана» Пиоли: никто не думает, что мы сейчас выйдем в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера».

«Команда полна решимости выступить лучше и добиться победы. У нас одна цель – выиграть и пройти в финал. Этого никто не мог предсказать заранее. Тем более никто не думает, что мы сейчас выйдем в финал. Но я знаю, что мы способны побороться с «Интером». Нам просто-напросто нужно активно начать игру и вынуждать соперника совершать ошибки», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

Ответная встреча пройдет 16 мая в Милане. Начало в 22.00 по московскому времени.