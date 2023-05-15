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Тренер «Милана» Пиоли: никто не думает, что мы сейчас выйдем в финал Лиги чемпионов

«Россонери» предстоит отыграть у «Интера» два мяча в ответной встрече.
15 мая 2023 20:29
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера».

«Команда полна решимости выступить лучше и добиться победы. У нас одна цель – выиграть и пройти в финал. Этого никто не мог предсказать заранее. Тем более никто не думает, что мы сейчас выйдем в финал. Но я знаю, что мы способны побороться с «Интером». Нам просто-напросто нужно активно начать игру и вынуждать соперника совершать ошибки», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

Ответная встреча пройдет 16 мая в Милане. Начало в 22.00 по московскому времени.

источник: Football Italia
Тренер «Милана» Пиоли: никто не думает, что мы сейчас выйдем в финал Лиги чемпионов
«Россонери» предстоит отыграть у «Интера» два мяча в ответной встрече.
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