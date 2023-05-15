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Талалаев считает, что Дзюба должен быть ему благодарен за несостоявшийся переход в «Торпедо»

Футболист мог перебраться в московский клуб.
15 мая 2023 21:03
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сообщил об обстоятельствах сорвавшегося перехода в «Торпедо» форварда Артема Дзюбы.

«Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил. Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли», - сказал специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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