Талалаев сравнил «Спартак» с мадридским «Реалом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«Спартак» в том состоянии, в котором он сейчас находится с Промесом и Соболевым, - это как «Реал». Промес может убежать в любой момент и обыграть сколько угодно футболистов, а Соболев может забить», - сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что после этой встречи «Химки» набрали 18 очков и остались на 15-й строчке в турнирной таблице. «Спартак» с 50 очками занимает четвертую позицию.