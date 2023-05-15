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Агент Мешедер считает, что Абаскаль не собирается покидать «Спартак»

Испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года.
15 мая 2023 21:58
автор: Степан Шереметьев

Работник спортивного агентства G11 Тим Мешедер опроверг слухи об уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака». Испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года.

«Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее - только «Спартак», и нет ничего другого», - приводит слова агента «СЭ».

Добавим, что после 27 туров в чемпионате России красно-белые располагаются на четвертой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 50 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА.

источник: «Спорт-Экспресс»
Агент Мешедер считает, что Абаскаль не собирается покидать «Спартак»
Испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года.
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