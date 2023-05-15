Агент Мешедер считает, что Абаскаль не собирается покидать «Спартак»

Работник спортивного агентства G11 Тим Мешедер опроверг слухи об уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака». Испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года.

«Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее - только «Спартак», и нет ничего другого», - приводит слова агента «СЭ».

Добавим, что после 27 туров в чемпионате России красно-белые располагаются на четвертой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 50 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА.