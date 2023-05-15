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Григорян станет главным тренером «Кубани»

Последним его место работы был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.
15 мая 2023 22:18
автор: Степан Шереметьев

Главным тренером «Кубани» станет Александр Григорян. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Последним его место работы был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.

Отмечается, что контракт с 56-летним специалистом будет рассчитан до конца сезона. А если наставник спасет краснодарскую команду от вылета, то соглашение будет продлено на следующий сезон.

К слову, в Первой лиги краснодарская команда располагается в зоне вылета, занимая 15-е место.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
Григорян станет главным тренером «Кубани»
Последним его место работы был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.
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