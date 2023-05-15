Григорян станет главным тренером «Кубани»

Главным тренером «Кубани» станет Александр Григорян. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Последним его место работы был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.

Отмечается, что контракт с 56-летним специалистом будет рассчитан до конца сезона. А если наставник спасет краснодарскую команду от вылета, то соглашение будет продлено на следующий сезон.

К слову, в Первой лиги краснодарская команда располагается в зоне вылета, занимая 15-е место.